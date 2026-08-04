Новости Татарстана

За полгода в Татарстане 227 детей пострадали в ДТП

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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За шесть месяцев этого года в Татарстане в авариях пострадали 227 детей, шестеро погибли. Данные на брифинге в Кабмине республики озвучил министр здравоохранения Альмир Абашев.

Всего произошло 206 ДТП с участием детей. В таких авариях ребята получают черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы, а иногда травмы, несовместимые с жизнью. Министр подчеркнул: за последнее время случилось несколько резонансных аварий, где пострадали дети.

Из всех пострадавших 189 пришлось госпитализировать, 89 отделались амбулаторным лечением. Среди самых громких случаев — ДТП 24 июля в Зеленодольске, там погибли шесть человек, включая детей. 11 июля в Черемшанском районе пострадали 45 человек, а 4 августа в Лаишевском районе — четверо.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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