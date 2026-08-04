В Татарстане чаще всего гибнут при купании в необорудованных местах

В Татарстане с начала купального сезона утонули 37 человек. Почти половина — 19 — погибли в местах, которые для купания не предназначены, среди них пятеро детей. Больше всего трагедий случилось в 15 муниципалитетах, включая Зеленодольский, Елабужский и Мензелинский районы. Спасатели отмечают: на летние месяцы приходится от 50 до 70% всех происшествий на воде за год. При этом в республике официально открыты 55 из 56 задекларированных пляжей, а под контролем — 137 зон отдыха. Отдельная головная боль — маломерные суда. Из-за нарушений при управлении лодками и катерами погибли семь человек. Инспекторы зафиксировали 742 нарушения, сотню судов отправили на спецплощадку. Ранее сообщалось, что за полгода в ДТП в республике погибли шесть детей, 227 человек пострадали. Один из резонансных случаев — 24 июля в Зеленодольске, где машина влетела в ограждение, унеся жизни шестерых, пятеро из которых были несовершеннолетними.