Более 50 тысяч заявлений подали абитуриенты в колледжи Татарстана
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Более 50 тысяч заявлений подали абитуриенты в колледжи и техникумы Татарстана. Это данные приемной кампании, которая в учреждениях среднего профессионального образования республики все еще продолжается.
Цифра серьезная — республиканские ссузы уже получили больше полусотни тысяч заявок от поступающих. Прием документов идет активно, будущие студенты выбирают направления и учебные заведения. Итоги кампании подведут после завершения приема.
В колледжах и техникумах Татарстана ждут выпускников школ. Приемная кампания в самом разгаре, так что у абитуриентов есть время подать документы. Напомним, что учреждения СПО готовят специалистов по широкому спектру профессий.
Окончательные цифры приема станут известны позднее.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец