Более 50 тысяч заявлений подали абитуриенты в колледжи Татарстана

Более 50 тысяч заявлений подали абитуриенты в колледжи и техникумы Татарстана. Это данные приемной кампании, которая в учреждениях среднего профессионального образования республики все еще продолжается.

Цифра серьезная — республиканские ссузы уже получили больше полусотни тысяч заявок от поступающих. Прием документов идет активно, будущие студенты выбирают направления и учебные заведения. Итоги кампании подведут после завершения приема.

В колледжах и техникумах Татарстана ждут выпускников школ. Приемная кампания в самом разгаре, так что у абитуриентов есть время подать документы. Напомним, что учреждения СПО готовят специалистов по широкому спектру профессий.

Окончательные цифры приема станут известны позднее.