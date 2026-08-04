Технологии

Роскачество назвало способы защитить детей от мошенников

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В пресс-службе Роскачества рекомендовали родителям настроить телефоны детей, чтобы оградить их от мошенников. Для этого предлагается заблокировать звонки с неизвестных номеров и настроить родительский контроль.

Среди обязательных мер — запрет установки приложений из неизвестных источников. По словам представителей организации, мошенники могут попросить детей скачать файл-вирус через браузер или мессенджер. Кроме того, в Google Play или App Store стоит настроить контроль, который запретит скачивание программ и покупки в играх без ведома родителей.

Если ребенок уже пострадал от действий злоумышленников, нужно заблокировать карты через банковское приложение или горячую линию. Также следует сохранить скриншоты переписок, номер мошенника и сумму перевода, после чего подать заявление в полицию.

В Роскачестве посоветовали поговорить с ребенком без обвинений, чтобы сохранить доверие. Рекомендации прозвучали в беседе с РИА Новости.

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