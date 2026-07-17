В России создали ИИ-систему для отслеживания посещаемости в вузах

Компания NtechLab разработала систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта для университетов. Решение позволяет анализировать посещаемость занятий и использовать распознавание лиц на входе в учебные заведения.

Система обрабатывает видеопотоки с камер в аудиториях и определяет количество студентов на лекциях и семинарах. На основе данных формируется статистика посещаемости отдельных занятий. Сейчас технология проходит внедрение в аудитории одного из крупных российских вузов.

Также ИИ может проверять посетителей при входе и работать со списками разыскиваемых лиц. При обнаружении человека из такого списка система передает сигнал сотрудникам охраны.

Разработчики считают, что технология может помочь университетам оценивать востребованность учебных дисциплин и корректировать образовательные программы. NtechLab является технологическим партнером госкорпорации Ростех.