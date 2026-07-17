Экономика

Дивидендная доходность акций «Сбера» перед отсечкой достигла рекорда

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Дивидендная доходность акций Сбербанка достигла...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Дивидендная доходность акций Сбербанка в последний день для покупки бумаг под дивиденды превысила 13%. По данным сервиса «Андромеда», по обыкновенным акциям она составила 13,5%, по привилегированным — 13,4%. Это рекорд как минимум с 2010 года: раньше показатель был ниже 10%, а в последние годы — ниже 11%.

Наблюдательный совет рекомендовал рекордные дивиденды 21 апреля. С тех пор акции потеряли более 13%. По итогам 2025 года планируется выплата ₽850,17 млрд, или ₽37,64 на акцию. 3 августа деньги перечислят номинальным держателям, 24 августа — акционерам в реестре.

Для сравнения: в 2025 году с момента рекомендации до отсечки бумаги выросли на 4,7%, до ₽327,05. Дивдоходность тогда составляла 10,69%. В этом году акции снижались на фоне общей негативной ситуации на рынке. Российский рынок падает пятый месяц подряд: индекс Мосбиржи потерял почти 28%. 17 июля IMOEX обновил минимум, снижаясь до 1986,24 пункта.

18 июля реестр для претендентов на дивиденды закроется — ждут дивидендного гэпа. Обычно акции падают соразмерно дивдоходности, но в прошлом году обвал был меньше дивиденда. На закрытие гэпа потребовалось более девяти месяцев — котировки вернулись к прежним уровням только в апреле 2026 года.

Помимо Сбербанка 18 июля дивидендные гэпы ждут «Дом.РФ», «Ростелеком» и ВТБ. Аналитики ожидают дополнительного падения рынка. Главный аналитик «Алор Брокер» Андрей Зацепин считает, что дивидендные гэпы отберут у индекса порядка 4%, и он может закрепиться ниже 2000 пунктов. Это вызовет новую волну стоп-заявок. По его мнению, распродажи еще не окончены, есть риски ухода индекса к минимумам 2022 года — 1681,55 пункта.

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