Технологии

Homebrew-программа GreenVita открывает PS Vita доступ к Xbox Cloud Gaming

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Homebrew-приложение GreenVita позволяет PlaySta...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Энтузиасты создали неофициальное приложение GreenVita, которое позволяет владельцам PlayStation Vita играть в облачный сервис Xbox Cloud Gaming. Программа транслирует игры из облака прямо на портативную консоль Sony, превращая её в подобие портативной Xbox.

GreenVita — проект сообщества моддеров, не поддерживаемый ни Sony, ни Microsoft. Для запуска требуется модифицированная PS Vita. Пользователи отмечают, что интерфейс проработан детально, но есть и недостатки: более долгая загрузка и периодические задержки, которые, по мнению некоторых тестировщиков, зависят от качества интернет-соединения.

Разработчики GreenVita обещают дальнейшие улучшения и исправления. Это решение делает PS Vita, выпущенную более десяти лет назад, неофициальной портативной консолью Xbox, тогда как Microsoft пока не предлагает собственного портативного устройства для облачных игр, за исключением партнёрских моделей вроде ROG Ally X или игры на смартфонах с контроллером.

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