Дефицит бюджета Татарстана вырос до 30,9 млрд рублей, рождаемость снизилась на 1,2%

На сессии Госсовета Татарстана утвердили изменения в бюджет республики на 2026 год. Доходы увеличены на 48,7 млрд рублей — до 600,9 млрд, расходы — на 65,6 млрд, до 631,8 млрд. Дефицит составил 30,9 млрд рублей, который, по словам министра финансов Марата Файзрахманова, обеспечен источниками финансирования. Часть госдолга республики будет списана в рамках федерального механизма — 23,7 млрд рублей. Дополнительно 20 млрд направят на инфраструктурные проекты.

Одновременно Госсовет поддержал списание Казани 80% задолженности по бюджетным кредитам перед республикой при условии, что высвобожденные средства пойдут на развитие городской инфраструктуры. Министр труда Эльмира Зарипова сообщила, что в 2025 году коэффициент рождаемости в Татарстане снизился на 1,2% (по России — на 2,8%). Среди причин — уменьшение числа женщин репродуктивного возраста и увеличение среднего возраста матери при рождении первенца до 29 лет.

На поддержку семей с детьми в 2026 году заложено 30,6 млрд рублей — на 24,4% больше, чем годом ранее. Зарипова призвала руководителей предприятий пересмотреть корпоративные меры поддержки при рождении детей, чтобы они стали более ощутимыми. Также республика направит более 334 млн рублей на помощь парам с проблемами зачатия — процедура позволит закрыть вопросы в 2836 случаях, при этом в листе ожидания стоят 2733 женщины.

Госсовет также принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня» (не менее 8 соток в городе и 25 — в селе). Введены штрафы для работодателей с численностью более 200 человек за неисполнение квоты по трудоустройству участников СВО: для должностных лиц — 20–30 тыс. рублей, для юрлиц — 50–100 тыс. Кроме того, внесены изменения в закон о местном самоуправлении, сохраняющие двухуровневую систему, которую Татарстан отстаивал на федеральном уровне.