Годовая инфляция в России ускорилась до 5,84%
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По данным Росстата, опубликованным в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», за год автомобильное топливо в России подорожало на 25,78%. За последнюю неделю с 14 по 20 июля бензин прибавил в цене 1,66%.
В целом инфляция в стране выросла до 5,84% в годовом выражении. Продовольственные товары стали дороже в среднем на 4,18%, а непродовольственные товары и услуги (включая туристические, бытовые и регулируемые) — на 6,37%.
Рост цен на бензин опережает общий уровень инфляции более чем в четыре раза. Данные подготовлены Минэкономразвития на основе информации Росстата.
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