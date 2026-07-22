Годовая инфляция в России ускорилась до 5,84%

По данным Росстата, опубликованным в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», за год автомобильное топливо в России подорожало на 25,78%. За последнюю неделю с 14 по 20 июля бензин прибавил в цене 1,66%.

В целом инфляция в стране выросла до 5,84% в годовом выражении. Продовольственные товары стали дороже в среднем на 4,18%, а непродовольственные товары и услуги (включая туристические, бытовые и регулируемые) — на 6,37%.

Рост цен на бензин опережает общий уровень инфляции более чем в четыре раза. Данные подготовлены Минэкономразвития на основе информации Росстата.