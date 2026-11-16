Технологии

В Татарстане впервые продали квартиру по биометрии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане зарегистрирована первая сделка с недвижимостью, оформленная с использованием биометрических данных. Ее участниками стали жители Казани и Лаишевского района, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Стороны обратились в ведомство через личный кабинет на портале госуслуг для регистрации перехода права собственности на квартиру в Казани. Продавец и покупатель подтвердили личность с помощью Единой биометрической системы и подписали документы усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Электронная сделка была оформлена в течение нескольких часов после поступления оплаты госпошлины.

Как пояснила начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по РТ Эльмира Хасьянова, ранее для таких сделок требовалось заранее вносить в ЕГРН отметку о возможности регистрации в электронной форме. Теперь это не нужно, если документы подписаны УКЭП, а личность подтверждена биометрией. Нововведение касается только сделок между физическими лицами и позволяет проводить их полностью дистанционно, даже если стороны находятся в разных регионах.

Механизм заработал с 1 июля 2026 года в рамках Федерального закона от 07.06.2025 №133-ФЗ. Сервис доступен в жизненной ситуации «Приобретение недвижимости» на портале госуслуг. Биометрия, сверяющая лицо и голос, используется вместе с УКЭП для дополнительной защиты участников цифровых сделок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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