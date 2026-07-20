В Японии начали продавать «холодильник для человека» для защиты от жары

Японская компания Trusco Nakayama запустила продажи необычного устройства — портативного охлаждающего бокса, который получил название «холодильник для человека». Новинка подает холодный воздух, помогая избежать теплового удара. Внутри бокса температура держится на уровне пяти градусов, что позволяет быстро охладить тело после работы в жару.

Разработчики подчеркивают: предыдущие средства защиты от перегрева не могли охватить все тело целиком. Новый же бокс решает эту задачу. Устройство работает от сети и не требует специального монтажа. Оно защищено от дождя, поэтому подходит и для улицы.

Компания рекомендует использовать «холодильник» на заводах, стройках, в логистических центрах и на массовых мероприятиях под открытым небом — везде, где людям приходится долго находиться в сильную жару.