Технологии

Россиян предупредили о мощных вспышках на Солнце

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Солнечные вспышки ожидаются 20-21 июля. Возможн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В понедельник и вторник, 20 и 21 июля, на Солнце ожидаются мощные вспышки. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По прогнозам специалистов, активность звезды останется в основном низкой, но возможны вспышки предпоследнего класса мощности — М. Напомним, вспышки на Солнце делят на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. С каждым следующим классом мощность растёт в десять раз.

Учёные добавили: вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы. Если они достигнут Земли, начнётся магнитная буря.

В начале июля на Солнце зафиксировали вспышку высшего уровня X. Тогда же астрономы отметили рекордную по размеру группу пятен, направленную на Землю.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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