Россиян предупредили о мощных вспышках на Солнце
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В понедельник и вторник, 20 и 21 июля, на Солнце ожидаются мощные вспышки. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
По прогнозам специалистов, активность звезды останется в основном низкой, но возможны вспышки предпоследнего класса мощности — М. Напомним, вспышки на Солнце делят на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. С каждым следующим классом мощность растёт в десять раз.
Учёные добавили: вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы. Если они достигнут Земли, начнётся магнитная буря.
В начале июля на Солнце зафиксировали вспышку высшего уровня X. Тогда же астрономы отметили рекордную по размеру группу пятен, направленную на Землю.
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