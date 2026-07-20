Россиян предупредили о мощных вспышках на Солнце

В понедельник и вторник, 20 и 21 июля, на Солнце ожидаются мощные вспышки. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По прогнозам специалистов, активность звезды останется в основном низкой, но возможны вспышки предпоследнего класса мощности — М. Напомним, вспышки на Солнце делят на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. С каждым следующим классом мощность растёт в десять раз.

Учёные добавили: вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы. Если они достигнут Земли, начнётся магнитная буря.

В начале июля на Солнце зафиксировали вспышку высшего уровня X. Тогда же астрономы отметили рекордную по размеру группу пятен, направленную на Землю.