Экономика

Производство ароматизированного сидра в России выросло втрое за два года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Производство ароматизированного сидра в России ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российские производители за два года более чем втрое увеличили выпуск ароматизированного фруктового сидра, сообщает «Ведомости».

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2023 году объем производства такого напитка составлял 3,15 млн декалитров. В 2025 году показатель вырос до 9,54 млн декалитров.

На этом фоне выпуск классического сидра снизился на 6,9%, а производство фруктового сидра сократилось на 36,6%.

Эксперты связывают рост интереса к ароматизированному сидру с изменением потребительских предпочтений. Покупатели чаще выбирают сладкие напитки с фруктовыми вкусами, воспринимая их как более легкую замену пиву и крепкому алкоголю.

Производители, в свою очередь, расширяют ассортимент. В линейках появляются вкусы яблока, груши, ягод и экзотических фруктов.

Одновременно заметно сократилось производство безалкогольных виноградосодержащих напитков. За два года их выпуск уменьшился почти в десять раз — до 59 тыс. декалитров. В первом полугодии 2026 года показатель снизился еще на 47,1%.

Похожая динамика наблюдается и в сегменте плодовой продукции. Производство фруктового вина за тот же период сократилось более чем на 80%.

На алкогольном рынке усиливается интерес к ароматизированному сидру, который постепенно занимает место части традиционных напитков. Производители переориентируют выпуск на новые категории, учитывая спрос покупателей.

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