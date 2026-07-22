В Android 17 появилась функция регистрации вторжений

В Android 17 появилась новая функция безопасности — «Регистрация вторжений» (Intrusion Logging). Она отслеживает подозрительные действия приложений в фоновом режиме. Журнал фиксирует установку, удаление и обновление программ, необычные сетевые подключения, а также активность Wi-Fi и Bluetooth. Это поможет вовремя заметить аномалии и снизить последствия возможной атаки.

Настройку можно найти в разделе «Безопасность и конфиденциальность», подраздел «Расширенная защита». После активации нужно подключить аккаунт Google — в нем будет дублироваться журнал событий. Чтобы скачать отчет, нажмите «Доступ к журналам» и сохраните архив.

Журналисты ZDNet отметили, что функция пока доступна только в Android 17. Они надеются, что пользователям не придется к ней обращаться, но если что — она будет под рукой.