Технологии

В Android 17 появилась функция регистрации вторжений

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Android 17 появилась новая функция безопасности — «Регистрация вторжений» (Intrusion Logging). Она отслеживает подозрительные действия приложений в фоновом режиме. Журнал фиксирует установку, удаление и обновление программ, необычные сетевые подключения, а также активность Wi-Fi и Bluetooth. Это поможет вовремя заметить аномалии и снизить последствия возможной атаки.

Настройку можно найти в разделе «Безопасность и конфиденциальность», подраздел «Расширенная защита». После активации нужно подключить аккаунт Google — в нем будет дублироваться журнал событий. Чтобы скачать отчет, нажмите «Доступ к журналам» и сохраните архив.

Журналисты ZDNet отметили, что функция пока доступна только в Android 17. Они надеются, что пользователям не придется к ней обращаться, но если что — она будет под рукой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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