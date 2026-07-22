Сенатор предупредил о фейковых Wi-Fi точках в кафе и ТЦ

Мошенники начали создавать поддельные точки доступа Wi-Fi, которые маскируются под официальные сети магазинов, кафе и торговых центров. Об этом предупредил член Совета Федерации Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники копируют названия реальных сетей аэропортов, кафе и ТЦ. При подключении пользователь рискует попасть на фишинговую страницу, где у него выманивают личные данные.

Еще одна схема — поддельные QR-коды. Их наклеивают поверх настоящих на парковках, терминалах оплаты, объявлениях и в сервисах аренды самокатов. Человек сканирует код и оказывается на мошенническом сайте.

Шейкин советует не подключаться к Wi-Fi и не переходить по QR-кодам, если их источник неизвестен.