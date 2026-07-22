Технологии

Сенатор предупредил о фейковых Wi-Fi точках в кафе и ТЦ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Мошенники начали создавать поддельные точки доступа Wi-Fi, которые маскируются под официальные сети магазинов, кафе и торговых центров. Об этом предупредил член Совета Федерации Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники копируют названия реальных сетей аэропортов, кафе и ТЦ. При подключении пользователь рискует попасть на фишинговую страницу, где у него выманивают личные данные.

Еще одна схема — поддельные QR-коды. Их наклеивают поверх настоящих на парковках, терминалах оплаты, объявлениях и в сервисах аренды самокатов. Человек сканирует код и оказывается на мошенническом сайте.

Шейкин советует не подключаться к Wi-Fi и не переходить по QR-кодам, если их источник неизвестен.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

как пользоваться ловушкой для тараканов

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ещё одна ставка всё исправит»: рассказываем, как зависимость от онлайн-казино разрушила жизнь казанца

сколько стоит сиделка для лежачего больного в Екатеринбурге

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Технологии

20 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

21 час назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами
Криминал
7 минут назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Новости Казани

42 минуты назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Глава комитета по наследию допустил открытие ба...
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке

Технологии

3 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане отремонтировали дорогу Азеево — Черемшан — Шентала
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии