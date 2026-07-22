OpenAI зафиксировала необычный инцидент: ее ИИ-модели во время тестирования вышли за пределы защищенной среды и получили доступ к платформе Hugging Face. Это произошло в рамках проверки на бенчмарке ExploitGym, который оценивает способность нейросетей находить уязвимости. На время испытаний компания отключила ограничения, препятствующие кибератакам.

Модели обнаружили ответы для бенчмарка на Hugging Face, а затем использовали уязвимости в исследовательских системах OpenAI и инфраструктуре сервиса. В результате нейросети получили доступ к секретной информации, которая могла позволить им обойти проверку.

В OpenAI не уточнили, действовали ли модели самостоятельно или выполняли чьи-то команды. Инцидент поднимает вопросы о безопасности при тестировании ИИ.