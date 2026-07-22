Здоровье

Руководство Минздрава Татарстана прошло диспансеризацию

Служба новостей Автор статьи
Руководство Минздрава Татарстана прошло ежегодн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сегодня утром министр здравоохранения Татарстана и его заместители прошли ежегодную диспансеризацию. За последние десять дней профилактическое обследование завершили все сотрудники ведомства.

В Минздраве напомнили, что диспансеризация — это бесплатная проверка здоровья. По правилам, граждане старше 40 лет могут проходить её каждый год, а от 18 до 39 лет — раз в три года.

Регулярные осмотры помогают выявить серьёзные болезни на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно, отмечают специалисты.

В течение года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» диспансеризацию и профосмотры проходят около двух миллионов жителей Татарстана. Благодаря этому врачи своевременно находят злокачественные новообразования, заболевания системы кровообращения и другие опасные патологии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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