Руководство Минздрава Татарстана прошло диспансеризацию
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Сегодня утром министр здравоохранения Татарстана и его заместители прошли ежегодную диспансеризацию. За последние десять дней профилактическое обследование завершили все сотрудники ведомства.
В Минздраве напомнили, что диспансеризация — это бесплатная проверка здоровья. По правилам, граждане старше 40 лет могут проходить её каждый год, а от 18 до 39 лет — раз в три года.
Регулярные осмотры помогают выявить серьёзные болезни на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно, отмечают специалисты.
В течение года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» диспансеризацию и профосмотры проходят около двух миллионов жителей Татарстана. Благодаря этому врачи своевременно находят злокачественные новообразования, заболевания системы кровообращения и другие опасные патологии.
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