Технологии

Мошенники атакуют детей через игровые чаты в летние каникулы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Кибермошенники активизировались в летние канику...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С началом летних каникул кибермошенники активизировались: они охотятся на детей через игровые платформы, соцсети и мессенджеры. Об этом «Известиям» рассказали в группе компаний Softline.

Злоумышленники обещают бесплатную игровую валюту или редкие предметы, чтобы выманить у ребенка коды подтверждения, платежные данные или доступ к смартфону родителей. Схема проста: ребенку предлагают подарок в игре, а затем переводят разговор в мессенджер. Дальше — те же приемы, что и во взрослом мошенничестве, но адаптированные под детскую психологию.

«Обещание подарка или игровой валюты часто становится первым шагом атаки. После того как доверие установлено, злоумышленник создает ощущение срочности, запрашивает код или доступ к устройству, а если ребенок отказывается, может перейти к запугиванию», — пояснил руководитель департамента специальных сервисов ГК Softline Константин Мельников.

Особая опасность — если ребенок играет с родительского смартфона, где установлены рабочая почта, корпоративные мессенджеры или приложения с доступом к служебным аккаунтам. Переход по мошеннической ссылке или установка файла из игрового чата может привести не только к личным потерям, но и к заражению устройства и утечке корпоративных данных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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