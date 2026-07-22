Мошенники атакуют детей через игровые чаты в летние каникулы

С началом летних каникул кибермошенники активизировались: они охотятся на детей через игровые платформы, соцсети и мессенджеры. Об этом «Известиям» рассказали в группе компаний Softline.

Злоумышленники обещают бесплатную игровую валюту или редкие предметы, чтобы выманить у ребенка коды подтверждения, платежные данные или доступ к смартфону родителей. Схема проста: ребенку предлагают подарок в игре, а затем переводят разговор в мессенджер. Дальше — те же приемы, что и во взрослом мошенничестве, но адаптированные под детскую психологию.

«Обещание подарка или игровой валюты часто становится первым шагом атаки. После того как доверие установлено, злоумышленник создает ощущение срочности, запрашивает код или доступ к устройству, а если ребенок отказывается, может перейти к запугиванию», — пояснил руководитель департамента специальных сервисов ГК Softline Константин Мельников.

Особая опасность — если ребенок играет с родительского смартфона, где установлены рабочая почта, корпоративные мессенджеры или приложения с доступом к служебным аккаунтам. Переход по мошеннической ссылке или установка файла из игрового чата может привести не только к личным потерям, но и к заражению устройства и утечке корпоративных данных.