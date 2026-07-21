Google Maps переносит кнопки ради удобства с ИИ

Google тестирует изменения в интерфейсе Maps, чтобы сделать использование ИИ-помощника Gemini во время поездки проще. Сейчас значок Gemini находится в правом верхнем углу экрана, но в новой версии его перенесут в левый нижний угол — туда, где большой палец достает без усилий. Кнопка выхода из навигации, наоборот, переедет вправо и станет заметнее. А значок выбора альтернативного маршрута разместят над кнопкой «Сообщить о происшествии».

Также меняется внешний вид подсказок в функции Ask Maps. Раньше предложения отображались в виде горизонтальных карточек, и пользователь видел только две-три штуки, остальные приходилось пролистывать. В обновленной версии все пять подсказок покажут сразу — они будут выстроены в вертикальный список.

Эти перемены пока не действуют, и что-то может не дойти до релиза.