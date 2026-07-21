Технологии

Google Maps переносит кнопки ради удобства с ИИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Google тестирует изменения в интерфейсе Google ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Google тестирует изменения в интерфейсе Maps, чтобы сделать использование ИИ-помощника Gemini во время поездки проще. Сейчас значок Gemini находится в правом верхнем углу экрана, но в новой версии его перенесут в левый нижний угол — туда, где большой палец достает без усилий. Кнопка выхода из навигации, наоборот, переедет вправо и станет заметнее. А значок выбора альтернативного маршрута разместят над кнопкой «Сообщить о происшествии».

Также меняется внешний вид подсказок в функции Ask Maps. Раньше предложения отображались в виде горизонтальных карточек, и пользователь видел только две-три штуки, остальные приходилось пролистывать. В обновленной версии все пять подсказок покажут сразу — они будут выстроены в вертикальный список.

Эти перемены пока не действуют, и что-то может не дойти до релиза.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

тайга клеевая ловушка от тараканов отзывы

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Школьный список покупок как задача со множеством неизвестных»: как в Казани собрать ребёнка без лишних трат

замена стояков в многоквартирном доме в Самаре

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

20 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Криминал
4 минуты назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Новости Казани

38 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

Технологии

час назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе
Глава комитета по наследию допустил открытие ба...
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Технологии

2 часа назад

Хакеры прячут серверы в блокчейне биткоина

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии