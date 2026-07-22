Технологии

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские нефтегазовые компании начали закупать универсальные блок-модульные убежища «КУБ-М». В случае воздушной тревоги в таком укрытии могут спрятаться до 50 человек.

Конструкция представляет собой металлический быстровозводимый контейнер. Корпус можно усилить бетонными блоками — тогда убежище выдерживает фугасный взрыв. Дополнительная защита от дронов обеспечивается металлической арматурой и сетками системы «Паутина». Вентиляция спасает от отравляющих веществ.

Один модуль площадью 25 квадратных метров вмещает 50 человек. Если нужно больше мест, просто добавляют ещё контейнеры — максимальная вместимость не ограничена.

«КУБ-М» может работать автономно до двух суток, подключаться к внешним сетям или полагаться на собственные системы: сжатый воздух, воду, канализацию, отопление и дизель-генератор. Об этом рассказал гендиректор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.

Монтаж лёгкий, а мобильность позволяет перевозить убежища грузовиками. Сооружение возводится быстро, без земляных работ и с минимальными затратами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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