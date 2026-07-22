На нефтегазохимический форум в Казани выделили 11,6 млн рублей

Бюджет Татарстана направит 11,6 миллиона рублей на проведение Татарстанского нефтегазохимического форума. Мероприятие пройдет с 26 по 28 августа в «Казань Экспо». Заказчиком выступает минпромторг республики, пишет «Вечерняя Казань».

Исполнитель контракта должен обеспечить комплексное техническое сопровождение. В его задачи входит предоставление залов для пленарных заседаний вместимостью не менее 1500 мест, а также трансформируемых конференц-залов, переговорных комнат и зон для питания и регистрации участников.

Также подрядчик обязан организовать фото- и видеосъемку всех дней форума, охрану и медицинское сопровождение. Кроме того, необходимо подготовить награждение победителей конкурсов памятными тарелками и цветами, сообщили в Госкомитете Татарстана по закупкам.

Заявки на участие принимаются до 27 июля 2026 года.