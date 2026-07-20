Технологии

Кондиционер не холодит: три шага проверки до вызова мастера

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Эксперт Максим Яцук рассказал, как самостоятельно диагностировать неисправности кондиционера. Чаще всего проблема решается без вызова специалиста.

Если кондиционер не включается, проверьте розетку, автомат в щитке и батарейки в пульте. Индикация на дисплее внутреннего блока подскажет, есть ли питание. Если прибор работает, но не охлаждает, первым делом промойте фильтры — это самая частая причина слабого охлаждения. Убедитесь, что поток воздуха не перекрыт шторами или мебелью.

Коды ошибок на дисплее можно расшифровать в интернете. Часть из них устраняется самостоятельно: например, перезапуском системы или очисткой фильтра. Если из блока течет вода, скорее всего, засорился дренаж — осмотрите блок на предмет посторонних предметов.

Необычные звуки — стуки или скрежет — указывают на износ деталей или загрязнение. В этом случае лучше вызвать мастера. Если кондиционер сам выключается, проверьте настройки таймера: возможно, он работает в режиме поддержания температуры.

Регулярная очистка фильтров и проверка настроек помогут избежать проблем. Не пытайтесь самостоятельно разбирать прибор или проверять давление хладагента — это требует специальных навыков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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