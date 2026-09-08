Доля стран ОИС во внешней торговле Татарстана превысила половину

Более половины внешней торговли Татарстана теперь приходится на страны Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на ежегодном инвестиционном форуме в Дубае, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Минниханов прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с рабочей поездкой и принял участие в церемонии открытия. Глава региона поблагодарил эмиратские власти за открытость к сотрудничеству с российскими регионами и напомнил, что Татарстан участвует в форуме с момента его основания.

Как отметил Минниханов, республика занимает первое место в России по инвестиционному климату. Экономика региона ориентирована на экспорт — продукция татарстанских предприятий поставляется более чем в 100 государств. Особый упор в сотрудничестве со странами Ближнего Востока делается на энергетику, сельское хозяйство, халяль-продукцию, высокие технологии и исламские финансы. Минниханов подчеркнул, что Татарстан готов делиться накопленным опытом, и пригласил участников форума на стенд республики.

Форум в Дубае — одна из крупнейших инвестиционных площадок региона. В этом году его программа построена вокруг темы «Трансформация глобального процветания: открытие новых горизонтов для инвестиций в устойчивое и инклюзивное будущее» и включает направления «глобальные рынки», «экономики будущего» и NexGen.