Экономика

Доля стран ОИС во внешней торговле Татарстана превысила половину

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На ежегодном инвестиционном форуме в Дубае Руст...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Более половины внешней торговли Татарстана теперь приходится на страны Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на ежегодном инвестиционном форуме в Дубае, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Минниханов прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с рабочей поездкой и принял участие в церемонии открытия. Глава региона поблагодарил эмиратские власти за открытость к сотрудничеству с российскими регионами и напомнил, что Татарстан участвует в форуме с момента его основания.

Как отметил Минниханов, республика занимает первое место в России по инвестиционному климату. Экономика региона ориентирована на экспорт — продукция татарстанских предприятий поставляется более чем в 100 государств. Особый упор в сотрудничестве со странами Ближнего Востока делается на энергетику, сельское хозяйство, халяль-продукцию, высокие технологии и исламские финансы. Минниханов подчеркнул, что Татарстан готов делиться накопленным опытом, и пригласил участников форума на стенд республики.

Форум в Дубае — одна из крупнейших инвестиционных площадок региона. В этом году его программа построена вокруг темы «Трансформация глобального процветания: открытие новых горизонтов для инвестиций в устойчивое и инклюзивное будущее» и включает направления «глобальные рынки», «экономики будущего» и NexGen.

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