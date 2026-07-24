Технологии

Физики МИФИ нашли способ оценить шумы камеры по одному кадру

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали метод, который позволяет определить уровень шума фотокамеры по одному снимку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные университета, точность нового подхода существенно превосходит традиционные способы измерения.

В отличие от существующих методик, требующих съемки десятков специальных сцен, алгоритм анализирует всего один кадр. Он сегментирует изображение по уровням яркости, проводит многоступенчатую аппроксимацию и взвешенное усреднение. Это дает возможность отдельно оценить полный шум, а также световой, темновой, временной и пространственный шумы.

Кроме того, метод определяет параметр Photo Response Non-Uniformity (PRNU), который отражает неоднородность чувствительности пикселей, по одному неоднородному снимку. Ранее для этого требовалась серия однородных изображений. Разработка может применяться при настройке камер, совершенствовании шумоподавления и обработке изображений в системах видеонаблюдения.

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