Экономика

Raiffeisen Bank подает новый иск к «Распериа» на $3,6 млрд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Raiffeisen Bank International подает новый иск ...

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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) намерен подать новый иск к российской инвесткомпании «Распериа» с требованием возместить ущерб в $3,6 млрд. Об этом сообщила пресс-служба RBI.

Спор между компаниями возник из-за замороженных акций Strabag. В январе 2024 года «Распериа» подала иск о компенсации за срыв сделки по продаже 24,1% акций Strabag за €1,5 млрд. RBI объявила о договоренности в декабре 2023 года, но отказалась от покупки в мае 2024-го.

В январе 2025 года Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить «Распериа» €2 млрд. В ответ австрийский банк потребовал компенсации за счет замороженных активов «Распериа» в Австрии. По итогам 2025 года Райффайзенбанк получил чистый убыток в €86 млн после уплаты налогов, что объясняется расходами на судебное разбирательство.

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