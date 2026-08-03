Первые тонны нового урожая в Татарстане прошли проверку на качество

В Татарстане проверили первую партию озимой пшеницы нового урожая. 94 тонны зерна из Дрожжановского района прошли экспертизу и официально получили третий класс.

Специалисты республиканского филиала Центра оценки безопасности и качества продукции АПК исследовали образцы по всем ключевым показателям: натуре, содержанию белка, влажности, качеству клейковины, наличию примесей и зараженности вредителями. Результаты порадовали — зерно соответствует высоким потребительским характеристикам.

Директор филиала Татьяна Менликиева отметила: массовая доля белка в абсолютно сухом веществе составила 16,2% при норме для третьего класса не менее 12%. Это объективно отражает питательную и технологическую ценность партии.

Эксперты центра ежедневно выезжают в муниципальные районы, чтобы отбирать пробы прямо на полях и складах. В этом сезоне в республике планируют проверить не менее 2,2 млн тонн пшеницы. До завершения уборочной кампании предстоит отобрать 4,5 тыс. образцов и провести более 86 тыс. исследований.