МЧС предупредило об обильных осадках в РТ 17 июля

В Татарстане 17 июля днем и в ночь на 18 июля выпадет от 30 до 100% месячной нормы осадков. Наибольшее количество ожидается в южных районах республики. Также прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с, местами возможны грозы и град, пишет Татар-информ.

Спасатели рекомендуют не парковать автомобили и не находиться рядом с рекламными щитами, вывесками, дорожными знаками и линиями электропередач. Укрываться от ветра возле стен домов опасно из-за риска падения кровли.

По возможности следует оставаться дома, плотно закрыть окна и убрать с балконов неустойчивые предметы. Детей нельзя оставлять без присмотра.

В экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112.