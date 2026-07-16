Новости Татарстана

МЧС предупредило об обильных осадках в РТ 17 июля

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
МЧС предупреждает жителей Татарстана о сильных ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане 17 июля днем и в ночь на 18 июля выпадет от 30 до 100% месячной нормы осадков. Наибольшее количество ожидается в южных районах республики. Также прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с, местами возможны грозы и град, пишет Татар-информ.

Спасатели рекомендуют не парковать автомобили и не находиться рядом с рекламными щитами, вывесками, дорожными знаками и линиями электропередач. Укрываться от ветра возле стен домов опасно из-за риска падения кровли.

По возможности следует оставаться дома, плотно закрыть окна и убрать с балконов неустойчивые предметы. Детей нельзя оставлять без присмотра.

В экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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