Солнечный ветер разгоняется: на Земле ждут магнитные бури
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Скорость солнечного ветра растет, и это грозит магнитными бурями на Земле. О грядущем явлении 21 июля предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, рост скорости ветра пока умеренный, но пик ожидается к концу дня, ближе к ночи. Плотность ветра также увеличивается, причем даже более интенсивно. Все идет по графику.
Магнитные бури могут начаться уже в ближайшие часы. По некоторым данным, это способно ухудшить самочувствие людей с ослабленным здоровьем.
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