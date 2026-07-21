Солнечный ветер разгоняется: на Земле ждут магнитные бури

Скорость солнечного ветра растет, и это грозит магнитными бурями на Земле. О грядущем явлении 21 июля предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, рост скорости ветра пока умеренный, но пик ожидается к концу дня, ближе к ночи. Плотность ветра также увеличивается, причем даже более интенсивно. Все идет по графику.

Магнитные бури могут начаться уже в ближайшие часы. По некоторым данным, это способно ухудшить самочувствие людей с ослабленным здоровьем.