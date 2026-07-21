В iOS 27 нашли упоминание iPhone с двумя батареями

Apple готовит смартфон с двумя аккумуляторами. На это указывает код бета-версии iOS 27, которую изучили журналисты Macworld. Публичная версия операционной системы выйдет осенью.

В коде обнаружили сообщения для пользователей: «Аккумуляторы этого iPhone работают как положено» и «Состояние батарей в этом iPhone значительно ухудшилось». Слова «аккумулятор» и «батарея» использованы во множественном числе, что намекает на наличие двух источников питания.

По мнению экспертов, две батареи могут быть у складного iPhone Ultra. В каждой половинке корпуса, соединенного шарниром, разместится аккумулятор. При этом один из них можно будет отремонтировать или заменить отдельно — конструкция складного телефона это позволяет.

Анонс iPhone Ultra ожидается осенью 2026 года. Ранее источники Nikkei Asia сообщили, что Apple может выпустить около 10 миллионов таких устройств до конца года, а цена составит 2500 долларов.