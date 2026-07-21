Технологии

В iOS 27 нашли упоминание iPhone с двумя батареями

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В коде бета-версии iOS 27 обнаружены упоминания...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Apple готовит смартфон с двумя аккумуляторами. На это указывает код бета-версии iOS 27, которую изучили журналисты Macworld. Публичная версия операционной системы выйдет осенью.

В коде обнаружили сообщения для пользователей: «Аккумуляторы этого iPhone работают как положено» и «Состояние батарей в этом iPhone значительно ухудшилось». Слова «аккумулятор» и «батарея» использованы во множественном числе, что намекает на наличие двух источников питания.

По мнению экспертов, две батареи могут быть у складного iPhone Ultra. В каждой половинке корпуса, соединенного шарниром, разместится аккумулятор. При этом один из них можно будет отремонтировать или заменить отдельно — конструкция складного телефона это позволяет.

Анонс iPhone Ultra ожидается осенью 2026 года. Ранее источники Nikkei Asia сообщили, что Apple может выпустить около 10 миллионов таких устройств до конца года, а цена составит 2500 долларов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

«Он говорит, что может бросить сам»: психиатр-нарколог из Казани объяснил, когда обещания становятся частью зависимости

лучшие ловушки для тараканов

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Интересное в Казани

2 дня назад

«Школьный список покупок как задача со множеством неизвестных»: как в Казани собрать ребёнка без лишних трат

расценки на токарные работы в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

20 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

21 час назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами
Криминал
8 минут назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Технологии

час назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Интересное в Казани

день назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе

Технологии

2 часа назад

Хакеры прячут серверы в блокчейне биткоина
Ахметов подведет итоги работы парламента за пол...
Новости Татарстана
час назад

Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке

Технологии

3 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии