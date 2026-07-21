Патриарх Кирилл наградил премьера Татарстана орденом РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил премьер-министру Татарстана Алексею Песошину орден преподобного Сергия Радонежского III степени. Церемония прошла в храме Николы Тульского.
Глава РПЦ также отметил митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла орденом Святого благоверного великого князя Александра Невского II степени. Еще одним награжденным стал депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов — он получил орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.
Гильмутдинов курирует масштабную реставрацию Петропавловского собора в Казани. Награждение прошло в торжественной обстановке.
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