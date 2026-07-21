Технологии

Новый спутниковый модем «Гонец» размером с визитницу успешно прошел испытания

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Роскосмос сообщил об успешных испытаниях компактного модема для спутникового интернета вещей. Устройство под названием «АТ-Гонец» (УРМ-Д2) размером не больше стандартной визитницы. Его главная особенность — способность передавать данные без потерь даже при внезапном отключении питания.

Испытания проводили предприятие «Спутниковая система «Гонец» и компания «СТЭККОМ». Аппарат работал без сбоев при экстренном отключении питания и после его восстановления. Вся информация сохранилась на 100 процентов.

Предыдущая версия модема была в шесть раз больше. Новая модель может встраиваться в различную технику и обеспечивать устойчивую связь в местах без сотового покрытия. Устройство найдет применение на транспорте — поездах, кораблях, грузовиках — а также в промышленности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

лучшее средство от сорняков и травы на огороде

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ещё одна ставка всё исправит»: рассказываем, как зависимость от онлайн-казино разрушила жизнь казанца

паркет укладка цена за 1 кв метр в Санкт-Петербурге

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

20 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Криминал
6 минут назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Новости Казани

40 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Глава комитета по наследию допустил открытие ба...
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Технологии

2 часа назад

Четверть российских компаний боятся сбоев при переходе на отечественное ПО

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке

Технологии

3 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии