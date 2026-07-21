Новый спутниковый модем «Гонец» размером с визитницу успешно прошел испытания

Роскосмос сообщил об успешных испытаниях компактного модема для спутникового интернета вещей. Устройство под названием «АТ-Гонец» (УРМ-Д2) размером не больше стандартной визитницы. Его главная особенность — способность передавать данные без потерь даже при внезапном отключении питания.

Испытания проводили предприятие «Спутниковая система «Гонец» и компания «СТЭККОМ». Аппарат работал без сбоев при экстренном отключении питания и после его восстановления. Вся информация сохранилась на 100 процентов.

Предыдущая версия модема была в шесть раз больше. Новая модель может встраиваться в различную технику и обеспечивать устойчивую связь в местах без сотового покрытия. Устройство найдет применение на транспорте — поездах, кораблях, грузовиках — а также в промышленности.