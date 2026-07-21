Казань стала второй в рейтинге качества жизни городов

Казань заняла второе место в общероссийском Индексе качества жизни, уступив только Москве. На третьем — Ставрополь, четвёртое у Тюмени, пятое — у Мытищ, а Санкт-Петербург замкнул шестёрку лидеров. Об этом сообщает Татар-информ.

Самым сильным направлением для столицы Татарстана стала «Семья» — 75 баллов, это наивысший показатель среди всех 12 разделов. Следом идут «Работа и свое дело» (74 балла) и «Безопасность» (71 балл). Выше среднего оценены благоустройство, экология, здравоохранение, спорт и культура.

Авторы исследования выделили сильные стороны Казани: почти полная обеспеченность качественной питьевой водой (99,7%), стопроцентная доступность общественного транспорта для маломобильных граждан, высокий уровень освещённости улиц и ожидаемая продолжительность жизни в 76,6 года.

В городе работают 13,75 врача на тысячу жителей, 92,7% выпускников вузов и все выпускники средних профессиональных учреждений трудоустраиваются после обучения. Кроме того, 92,7% пешеходных переходов адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Новая методика оценки разработана Минэкономразвития России совместно с регионами, ВЭБ.РФ и участниками рынка государственно-частного партнёрства. Индекс оценивает качество жизни по 12 направлениям, включая жильё, работу, здравоохранение, образование, транспорт и другие. Данные собирались из муниципальной статистики, федеральных и региональных источников, геоданных и транзакционной информации за 2023–2025 годы.