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В Набережных Челнах перекроют улицы из-за конкурса водителей автобусов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Набережных Челнах 23 и 25 июля перекроют два ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Набережных Челнах 23 и 25 июля временно ограничат движение транспорта. Причина — Открытый конкурс «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов», сообщает мэрия.

Соревнования пройдут на специально подготовленной площадке. Из-за этого проезд по центральным улицам перекроют в два дня. 23 июля ограничение будет действовать с 15:00 до 20:00, а 25 июля — с 14:00 до 21:00.

Перекроют два участка: проспект Хасана Туфана от проспекта Чулман до улицы Раскольникова, а также улицу Раскольникова от проспекта Хасана Туфана до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

В мэрии попросили водителей учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

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