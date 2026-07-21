В Набережных Челнах перекроют улицы из-за конкурса водителей автобусов

В Набережных Челнах 23 и 25 июля временно ограничат движение транспорта. Причина — Открытый конкурс «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов», сообщает мэрия.

Соревнования пройдут на специально подготовленной площадке. Из-за этого проезд по центральным улицам перекроют в два дня. 23 июля ограничение будет действовать с 15:00 до 20:00, а 25 июля — с 14:00 до 21:00.

Перекроют два участка: проспект Хасана Туфана от проспекта Чулман до улицы Раскольникова, а также улицу Раскольникова от проспекта Хасана Туфана до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

В мэрии попросили водителей учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.