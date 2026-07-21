Технологии

В Windows 10 обнаружили втрое больше уязвимостей, чем в Windows 11

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Windows 10 обнаружено 1903 уязвимости — втрое...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Операционная система Windows 10 оказалась в три раза уязвимее своей преемницы. Немецкое издание WinFuture со ссылкой на исследование компании Lansweeper сообщило, что в «десятке» нашли 1903 бреши, тогда как в Windows 11 — всего 652.

Специалисты связывают такой разрыв с тем, что Microsoft прекратила регулярную поддержку Windows 10. Тем не менее, эта ОС всё ещё установлена на каждом шестом компьютере: к середине 2026 года её доля на рынке составляла 16,9%. А вот популярность Windows 11 неуклонно растёт и уже достигла 79%.

Многие пользователи не могут обновиться до актуальной версии из-за технических ограничений. В отчёте Lansweeper отмечается, что с такими проблемами часто сталкиваются организации, использующие медицинское оборудование и промышленные комплексы.

Ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки облачного сервиса OneDrive для пользователей Windows 10 версии 21H1. Кроме того, разработчики признали проблему медленного завершения работы на устройствах под управлением Windows, но заверили, что сбой устранён в недавнем обновлении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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