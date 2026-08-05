Смартфон Infinix HOT 70 с ИИ-кнопкой и батареей 6000 мАч появился в России
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Компания Infinix представила на российском рынке смартфон HOT 70. Его ключевые особенности — аккумулятор емкостью 6000 мАч и отдельная физическая кнопка для вызова функций на основе искусственного интеллекта.
Новинка доступна в черном и серебристом цветах. Стоимость начинается от 13 490 рублей.
Короткое нажатие на кнопку запускает функцию «Умные закладки», которая сохраняет информацию с экрана. Долгое нажатие открывает ассистента Folax, позволяющего обращаться к нескольким ИИ-моделям без перехода в отдельное приложение.
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