Технологии

Смартфон Infinix HOT 70 с ИИ-кнопкой и батареей 6000 мАч появился в России

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Компания Infinix представила в России смартфон ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания Infinix представила на российском рынке смартфон HOT 70. Его ключевые особенности — аккумулятор емкостью 6000 мАч и отдельная физическая кнопка для вызова функций на основе искусственного интеллекта.

Новинка доступна в черном и серебристом цветах. Стоимость начинается от 13 490 рублей.

Короткое нажатие на кнопку запускает функцию «Умные закладки», которая сохраняет информацию с экрана. Долгое нажатие открывает ассистента Folax, позволяющего обращаться к нескольким ИИ-моделям без перехода в отдельное приложение.

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