Технологии

В Георгиевском колледже создали первую в крае лабораторию «Базальт СПО»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Георгиевском колледже создали первую в Ставро...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Георгиевском колледже Ставропольского края создали первую в регионе учебную исследовательскую лабораторию «Базальт СПО». Учреждение усилило подготовку сисадминов для нацпроекта «Экономика данных», о чем «РГ» рассказала замдиректора ссуза Вера Воробьева.

Всего в колледже реализуют более 20 образовательных программ. Базовая — «Сетевое и системное администрирование» — включает сборку и настройку локальных сетей, администрирование серверов и рабочих станций, информационную безопасность. Особый акцент сделан на отечественном ПО.

В новой лаборатории студенты могут моделировать инфраструктуру, как в настоящем ИТ-проекте. После обучения они могут получить вендорскую сертификацию, которую ценят работодатели.

В рамках нацпроекта «Экономика данных» также доступны бесплатные курсы программирования «Код будущего», университетские программы «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ». Для технологических проектов и ИТ-разработок предусмотрены меры господдержки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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