В Чистополе подорожал проезд в городских автобусах
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В Чистополе подорожал проезд в городских автобусах. Местная транспортная компания объяснила это резким ростом цен на топливо и комплектующие.
В организации, занимающейся пассажирскими перевозками, заявили, что корректировка стоимости билетов стала вынужденной мерой. Цены на горючее и запчасти значительно выросли, что повлияло на себестоимость перевозок. В сложившихся условиях сохранить прежние тарифы было невозможно.
Перевозчик пояснил, что из-за значительного подорожания топлива и комплектующих пришлось скорректировать стоимость проезда. Новые тарифы уже вступили в силу.
Пассажиры заметят изменения при оплате билетов. Насколько именно выросла цена, не уточняется.
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