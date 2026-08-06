В Чистополе подорожал проезд в городских автобусах. Местная транспортная компания объяснила это резким ростом цен на топливо и комплектующие.

В организации, занимающейся пассажирскими перевозками, заявили, что корректировка стоимости билетов стала вынужденной мерой. Цены на горючее и запчасти значительно выросли, что повлияло на себестоимость перевозок. В сложившихся условиях сохранить прежние тарифы было невозможно.

Перевозчик пояснил, что из-за значительного подорожания топлива и комплектующих пришлось скорректировать стоимость проезда. Новые тарифы уже вступили в силу.

Пассажиры заметят изменения при оплате билетов. Насколько именно выросла цена, не уточняется.