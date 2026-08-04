Технологии

Сайты банков вернутся в зарубежные браузеры через сертификат Минцифры

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Российские банковские сайты снова станут доступ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российские банковские порталы снова станут доступны в иностранных браузерах. По словам специалиста по информационной безопасности Дениса Батранкова, для этого нужно установить сертификат Минцифры и настроить браузер на доверие к нему.

Самостоятельно это можно сделать так: скачать документ с портала ведомства, добавить его в браузер и активировать функцию доверия. После этого сайты, подписанные Минцифрой, будут открываться без проблем.

Причиной недоступности стало то, что зарубежные компании отозвали ранее выданные сертификаты у российских организаций. Поэтому пользователям приходится «заставлять» браузеры доверять новому сертификату.

Альтернативный вариант — использовать российский браузер, где доверие уже встроено. Об этом сообщает сайт ПГН | ПроГород Новости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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