Сайты банков вернутся в зарубежные браузеры через сертификат Минцифры
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Российские банковские порталы снова станут доступны в иностранных браузерах. По словам специалиста по информационной безопасности Дениса Батранкова, для этого нужно установить сертификат Минцифры и настроить браузер на доверие к нему.
Самостоятельно это можно сделать так: скачать документ с портала ведомства, добавить его в браузер и активировать функцию доверия. После этого сайты, подписанные Минцифрой, будут открываться без проблем.
Причиной недоступности стало то, что зарубежные компании отозвали ранее выданные сертификаты у российских организаций. Поэтому пользователям приходится «заставлять» браузеры доверять новому сертификату.
Альтернативный вариант — использовать российский браузер, где доверие уже встроено. Об этом сообщает сайт ПГН | ПроГород Новости.
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