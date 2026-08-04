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В июле казанцы сдали в «Точки сбора» 36 тонн вторсырья

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Казанцы сдали в «Точки сбора» 36 тонн вторсырья...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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36 тонн вторсырья — такой объем сдали казанцы в «Точки сбора» за июль. Это вес примерно трех-четырех мусоровозов, которые отправятся не на полигон, а на переработку.

Пункты приема работают в разных районах Казани, поэтому сдать макулатуру, пластик или стекло может каждый желающий. Всё собранное отправится на заводы по переработке, где получит вторую жизнь.

Переработка вторсырья позволяет экономить природные ресурсы. Меньше вырубается лесов, тратится нефти и энергии — каждый килограмм сырья имеет значение.

Регулярный раздельный сбор помогает сокращать количество отходов на свалках. Чем больше людей участвует, тем чище становится город. «Точки сбора» ждут казанцев каждый месяц.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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