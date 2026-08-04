В июле казанцы сдали в «Точки сбора» 36 тонн вторсырья

36 тонн вторсырья — такой объем сдали казанцы в «Точки сбора» за июль. Это вес примерно трех-четырех мусоровозов, которые отправятся не на полигон, а на переработку.

Пункты приема работают в разных районах Казани, поэтому сдать макулатуру, пластик или стекло может каждый желающий. Всё собранное отправится на заводы по переработке, где получит вторую жизнь.

Переработка вторсырья позволяет экономить природные ресурсы. Меньше вырубается лесов, тратится нефти и энергии — каждый килограмм сырья имеет значение.

Регулярный раздельный сбор помогает сокращать количество отходов на свалках. Чем больше людей участвует, тем чище становится город. «Точки сбора» ждут казанцев каждый месяц.