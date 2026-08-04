Суд заморозил $142 млн активов структур Ананьевых по иску Альфа-банка

Апелляция Восточно-Карибского Верховного суда 29 июля отменила бессрочную приостановку разбирательства по иску Альфа-банка и заморозила активы Kipford Ventures Limited на $142 млн. Компания контролируется бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми.

Основание иска — кредит на $140 млн, выданный в октябре 2017 года ООО «Краснобродский Южный» для покупки угольного актива у братьев Ананьевых. В 2019 году заемщик обанкротился. Альфа-банк утверждает, что его ввели в заблуждение о качестве месторождения, финансовом состоянии компании и наличии у покупателя собственных средств. По версии банка, Kipford получила около $48,34 млн из кредитных средств через цепочку переводов.

Первая попытка заморозить активы в декабре 2020 года не удалась. В январе 2022 года Альфа-банк подал новый иск, но в феврале 2024 года первая инстанция отказала в обеспечительных мерах и приостановила производство, ссылаясь на санкционный статус банка.

Апелляция признала такой подход ошибочным: британские санкционные правила не запрещают выносить решения в пользу подсанкционных лиц, а судебные издержки могут быть оплачены по лицензии. Суд также отметил, что на стадии обеспечительных мер не требуется доказывать вероятность успеха выше 50%. Дело будет рассмотрено ускоренно, активы Kipford заморожены до вынесения окончательного решения.