Технологии

Россияне сообщили о сбоях в работе App Store

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Россияне сообщили о сбоях в работе App Store и ...

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Пользователи из разных регионов России столкнулись с проблемами при попытке открыть App Store и официальный сайт Apple. При загрузке магазина приложений появляется сообщение об ошибке с уведомлением о невозможности подключения. По данным сервиса Downdetector, сбои затронули пользователей, подключающихся с российских IP-адресов.

Согласно статистике Downdetector на 12:30 20 июля, за последние сутки поступило около 130 жалоб на работу сервисов Apple и ещё около 70 обращений, связанных непосредственно с App Store. Дополнительные сообщения о проблемах также фиксировал сервис «Сбой.РФ».

При этом сбой наблюдается не у всех пользователей. Некоторые владельцы устройств Apple продолжают пользоваться сервисами без ограничений. Также утром 20 июля часть пользователей столкнулась с трудностями при открытии сайта компании.

Причины неполадок пока неизвестны. Официальных комментариев от Apple на момент публикации не поступало. В Роскомнадзоре позднее заявили ТАСС, что ведомство не ограничивает доступ к App Store. Сейчас сервисы показывают, что App Store работает в обычном режиме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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