Новости Казани

Утечка газа на Ватутина, 1: три квартиры остались без газа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани на Ватутина, 1 произошла утечка газа, ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани на улице Ватутина, 1 произошла утечка газа. Причиной стала разгерметизация внутридомового газопровода. Экстренные службы оперативно перекрыли подачу по стояку, поэтому временно без ресурса остались жильцы трех квартир.

По данным Kazanfirst.ru, газ обещают вернуть после устранения неисправности и проверки оборудования во всех квартирах. Пока специалисты не убедятся в безопасности, стояк останется отключенным. Обращает на себя внимание срок: дом проверяли 21 мая, а утечка случилась почти сразу после плановых работ.

Государственная жилищная инспекция Татарстана уже начала проверку. Специалистам предстоит выяснить, как проводилось обслуживание и не связана ли с ним авария.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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