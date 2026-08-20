Веб-сервис с 3D-моделями органов и дополненной реальностью создают в России

Молодые исследователи Сеченовского университета работают над веб-приложением для изучения анатомии человека. Сервис будет доступен в браузере и позволит рассматривать интерактивные 3D-модели органов на мобильных устройствах, а также проецировать их в реальное пространство с помощью дополненной реальности.

Пользователь сможет выбрать орган на сайте, вращать и рассматривать модель под разными углами. Модели дополнены текстовыми описаниями и латинскими названиями анатомических структур. Режим AR дает возможность разместить объемную модель в реальном пространстве и изучать ее через экран смартфона.

Сейчас готова MVP-версия с 12 моделями. В планах — расширение библиотеки органов, добавление чат-бота для загрузки новых моделей и сотрудничество с вузами для внедрения платформы в образовательные программы. Также разработчики намерены создавать новые образовательные разделы.

Об этом сообщает портал Ferra. В сентябре планируется масштабировать практику вовлечения студентов в создание цифровых решений в рамках новой цифровой проектной школы «Локус», которая реализуется по федеральному проекту «Цифровые кафедры».