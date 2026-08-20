Новости Татарстана

Полис ОСАГО: кто вправе оформить за полцены в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Татарстане отдельные категории автовладельцев могут вернуть половину стоимости полиса ОСАГО. Речь идет о людях с инвалидностью, которым автомобиль рекомендован по медицинским показаниям — такая рекомендация должна быть зафиксирована в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА).

На компенсацию вправе рассчитывать совершеннолетние граждане с инвалидностью и их законные представители. Также оформить льготу могут родители, усыновители, опекуны или попечители детей-инвалидов.

Государство возмещает 50% страховой премии, уплаченной по договору ОСАГО. Заявление рассматривает Социальный фонд России. На это отводится пять рабочих дней. Если не хватает документов, рассмотрение могут приостановить еще на пять рабочих дней — за это время СФР запросит недостающие сведения. После сбора всех данных окончательное решение принимается тоже в течение пяти рабочих дней.

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