Nvidia планирует поставлять ИИ-чипы в Китай к концу года

Nvidia рассчитывает к концу года начать отгрузки небольших партий ИИ-чипа, разработанного специально для китайских клиентов. Об этом пишет The Information со ссылкой на двух сотрудников компании.

Ранее Reuters сообщало, что ByteDance и Tencent за последние недели получили от Nvidia около 10 000 ускорителей H200. Ключевой вопрос для инвесторов — удастся ли Nvidia в достаточной степени ослабить регуляторные препятствия, чтобы превратить такие поставки в значительный доход от Китая.

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