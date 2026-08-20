Технологии

Nvidia планирует поставлять ИИ-чипы в Китай к концу года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Nvidia рассчитывает к концу года начать отгрузки небольших партий ИИ-чипа, разработанного специально для китайских клиентов. Об этом пишет The Information со ссылкой на двух сотрудников компании.

Ранее Reuters сообщало, что ByteDance и Tencent за последние недели получили от Nvidia около 10 000 ускорителей H200. Ключевой вопрос для инвесторов — удастся ли Nvidia в достаточной степени ослабить регуляторные препятствия, чтобы превратить такие поставки в значительный доход от Китая.

Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Новости России

11 часов назад

Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отдыхают тысячи гостей Лаишевского района

грунтовка для стен от плесени

Кулинария

день назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Интересное в Казани

2 дня назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

удаление татуажа лазером краснодар в Краснодаре

Кулинария

день назад

Кабачки больше не жарю партиями: выкладываю слоями с сыром и отправляю в духовку

Кулинария

18 часов назад

Баклажаны смешиваю с яйцом перед жаркой: простой ужин получается почти без мяса

Технологии

14 часов назад

Samsung представила складной Galaxy Z Fold8 с широким внешним экраном

Технологии

3 часа назад

Робот в физическом корпусе способен пройти капчу

Кулинария

5 часов назад

Макароны превращаются в липкий ком сразу после варки: что нужно сделать вместо масла
Новости Татарстана
7 часов назад

Авиакомпанию оштрафовали за нарушения на рейсе Москва — Бугульма

Приволжская транспортная прокуратура оштрафовал...

Технологии

41 минуту назад

RUVDS провела первое в России FM-вещание из стратосферы над Северным полюсом

Интересное в Казани

14 часов назад

Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не переплатить за то, что не пригодится

Кулинария

45 минут назад

Вчерашнюю гречку смешиваю с сыром: румяные лепешки исчезают быстрее обычных котлет

Технологии

2 часа назад

Геномы четырех родственников злаков прояснили эволюцию их метаболизма
В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тыс...
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тысяч обходчиков расскажут избирателям о выборах в сентябре

Новости Татарстана

3 часа назад

Полис ОСАГО: кто вправе оформить за полцены в Татарстане

Кулинария

3 часа назад

Хлеб для котлет замачиваю не в молоке: они остаются мягкими, а вкус мяса выходит на первый план

Технологии

3 часа назад

Nvidia планирует поставлять ИИ-чипы в Китай к концу года
Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн ...
Новости Татарстана
день назад

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры