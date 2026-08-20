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Авиакомпанию оштрафовали за нарушения на рейсе Москва — Бугульма

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Приволжская транспортная прокуратура оштрафовал...

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Авиакомпания, задержавшая рейс Москва — Бугульма, понесла наказание. Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, перевозчика оштрафовали за нарушения прав пассажиров. Компании также придется возместить стоимость авиабилета, потраченного впустую из-за долгого ожидания.

Все случилось в июне 2026 года. Рейс из столицы в Бугульму должен был вылететь по расписанию, но его задержали. Пассажирам пришлось ждать, и это не устроило прокуратуру. Проверка показала, что авиакомпания не обеспечила надлежащие условия и нарушила законодательство.

Теперь перевозчик обязан выплатить штраф и компенсировать пассажиру полную стоимость билета. Такое решение вынесла Приволжская транспортная прокуратура, взявшая ситуацию под контроль.

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