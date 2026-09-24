Импортный бензин из Мурманска перестал торговаться на бирже с середины августа

С середины августа Петербургская биржа не фиксировала сделок с бензином из стран дальнего зарубежья, который продается из порта Мурманск (базис «станция Кола»). Об этом сообщает «Инфо ТЭК» со ссылкой на данные биржи. Все сделки с «мурманским» бензином, как ранее писала «РГ», прошли 19–21 августа, после этого торгов не было. Тогда через биржу прошло лишь 1,02 тыс. тонн бензина марки АИ-92.

При этом только в августе поставки нефтепродуктов в Россию морем, то есть из дальнего зарубежья, превысили 300 тыс. тонн. С большой долей вероятности весь этот объем или его подавляющая часть пришлась на бензин, которого не хватало на АЗС и за которым выстраивались очереди. Около 160 тыс. тонн доставили в Мурманск, остальное — в порты Балтики. Поставки шли из Индии, Марокко и Турции. В СМИ также была информация о доставке египетского топлива в Архангельск и бензина из Южной Кореи во Владивосток.

Главная проблема импортного бензина в России — его цена. Все перечисленные страны-экспортеры одновременно являются импортерами сырой нефти, и нельзя даже исключить, что бензин, который они отправляли нам, был произведен из российской нефти. Как пояснила в беседе с «РГ» старший аналитик аналитического центра «Яков и Партнеры» Виктория Трифонова, импортное топливо включает не только стоимость самого бензина, но и морской фрахт, страхование, перевалку, а затем транспортировку внутри России. Дополнительным фактором остаются инфраструктурные ограничения по приему, перевалке и наливу нефтепродуктов в российских портах. Для поставщика продажа такого бензина на бирже означает либо выставление существенно более высокой цены, либо продажу с недостаточной маржинальностью.