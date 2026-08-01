Четверть автовладельцев в Татарстане проезжают менее 10 тыс. км за год

Почти четверть автовладельцев Татарстана — 21% — за год проезжают менее 10 тысяч километров. Еще 53% укладываются в 10–20 тысяч. Такие данные получили аналитики «Авито Авто», изучив объявления о продаже подержанных машин в республике.

Среднегодовой пробег автомобиля в регионе — 16 700 км. Абсолютный лидер по минимальному километражу — Audi Q5: в среднем всего 11 000 км. Причем 44% таких авто имеют пробег до 10 тысяч.

В топ-10 также вошли Kia Seltos (11 200 км), Toyota RAV4 (11 600), Lexus RX (11 800), Kia Rio X (12 300), LADA 4x4 и BMW X1 (по 12 500), OMODA C5 и Lexus NX (по 12 800), BMW X3 (12 900). При этом 46% всех объявлений на рынке показывают пробег ниже среднего по региону на 10% и более.

Эксперты связывают низкие показатели с высокой автомобилизацией внутри городов и развитым пригородным сообщением. Ранее в Татарстане также выросли срок и сумма автокредита.