Публичная кадастровая карта стала лидером по популярности среди сервисов НСПД

Ежемесячно публичной кадастровой картой на платформе НСПД пользуются 4,5 миллиона человек. Этот сервис оказался самым востребованным среди всех 26 доступных на национальной системе пространственных данных, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

По его словам, кадастровая карта полностью импортозамещена и включает данные зондирования Земли и цифровые ортофотопланы. Часть информации доступна без авторизации, а для полного доступа ко всем сервисам требуется вход через портал Госуслуг с использованием ЕСИА.

Источником информации стало интервью главы Росреестра журналисту издания «Вести» Марине Громовой. Ранее Конституционный суд России изменил правила оспаривания кадастровой стоимости недвижимости, сократив шестимесячный срок.