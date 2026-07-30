Технологии

Oppo A7 Pro Max: все характеристики из базы TENAA

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В распоряжении журналистов оказались полные технические характеристики готовящегося к выходу смартфона Oppo A7 Pro Max. Данные о модели с номером PYE110 были обнаружены в базе китайского регулятора TENAA, сообщает Ferra.

Согласно опубликованным документам, новинка получит 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2372×1080 пикселей и встроенным сканером отпечатков. Основная камера будет на 50 мегапикселей, фронтальная — на 8 мегапикселей. Аппаратной основой станет процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц (точное название не раскрыто), а объём оперативной памяти составит 6 или 8 ГБ, встроенной — от 128 до 512 ГБ.

Ёмкость аккумулятора заявлена на уровне 7820 мА·ч, что, как подтверждают официальные тизеры, будет округлено до 8000 мА·ч — это станет самым большим показателем среди всех моделей Oppo. Также смартфон оснастят ИК-портом и будет работать на ColorOS 16, основанной на Android 16. Дизайн устройства пока остаётся неизвестным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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